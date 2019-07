di Stefano Discreti

A 41 anni compiuti, con tutta l’umiltà del mondo, ha deciso di rimettersi in gioco tornando alla Juventus da secondo e senza più i gradi da capitano.

Non sappiamo ancora se questa sarà stata una scelta giusta ma di certo la sfida contro l’Inter ha confermato a Sarri ma anche a tutto l’ambiente juventino che nel corso della stagione si potrà fare totale affidamento sulle sue prestazioni ogni qualvolta verrà chiamato in causa.

Compro Gianluigi Buffon E’ evidente che l’anno di semi inattività disputato nell’ultimo anno a Parigi ne sta ritardando l’inserimento in bianconero anche se, contro l’Inter, in alcuni momenti della partita si sono viste buone giocate e ottime prospettive future.

Non aiuta sicuramente nemmeno la stazza, in questo momento sembra ancora arrugginito.

Gli va concesso tutto il tempo per adattarsi al calcio italiano e a quello di Sarri ma nel “gioco della torre” odierno vendo Rabiot, con la speranza di doverlo ricomprare presto.