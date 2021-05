Se la Juventus vince a Sassuolo e tira fuori una prestazione di orgoglio lo deve principalmente a lui.

Immenso, lascia da super campione parando anche un penalty ad un rigorista quasi impeccabile come Berardi.

Immortale.

Compro Buffon



Un’altra prestazione insufficiente in perfetta linea con la stagione assolutamente negativa disputata.

Rischia di rovinare anche la partita contro il Sassuolo, per fortuna ci pensa Buffon a mettere una pezza.

Uno di quei giocatori bolliti di cui la Juventus farebbe meglio a liberarsi al più presto per ripartire con un nuovo ciclo futuro.

Bocciato senza appello.

Vendo Bonucci