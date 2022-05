1







di Stefano Discreti

Nel giorno del suo compleanno tira fuori una delle migliori prestazioni stagionali realizzando addirittura la seconda doppietta di questo campionato, la prima di movimento. Senza Barzagli prima ed in futuro Chiellini non sarà sicuramente più affidabile come un tempo ma il suo carisma, soprattutto se accetterà un ridimensionamento sia in termini di ingaggio che di prestazioni, potrà sicuramente rendersi ancora utile in futuro.

Auguri, compro Bonucci



Se queste ultime partite dovevano servire a convincere la Juve a fare un sacrificio economico importante per provare a trattenerlo c’è sicuramente qualcosa che non va.

D’accordo la professionalità e l’impegno ma da un attaccante è lecito anche attendersi un numero importante di gol che purtroppo invece non è mai arrivato. Senza sconti importanti giusto lasciarlo andare via.

Inconcludente, vendo Morata