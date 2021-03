5







di Stefano Discreti

Dopo le ultime prestazioni assolutamente non all’altezza del suo talento finalmente una prova convincente. Il suo ingresso nel corso del secondo tempo cambia la partita. Finalmente decisivo in positivo.

Compro Bernardeschi



Dopo la prestazione inguardabile di San Siro contro l’Inter non si è praticamente più ripreso manifestando tutti i limiti della sua tenuta tecnico/tattica. L’impressione è che la Juventus sia davvero troppo per lui, soprattutto senza la necessaria gavetta altrove. Rimandato.

Vendo Frabotta