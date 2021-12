Assist fortunoso e casuale per Kean in occasione del gol che sblocca la partita e poi sinistro chirurgico a chiuderla nel finale di gara. Finalmente il ritorno al gol dopo oltre 1 anno e mezzo con lo stadio a regalargli la meritata ovazione al momento della sostituzione.Anche contro il Cagliari dimesso e rinunciatario riesce ad andare in difficoltà.Nonostante la squadra sarda sia per rendimento e numeri una delle peggiori dell'intero campionato fa rimpiangere Pellegrini.