di Stefano Discreti

Dopo oltre 3 mesi di stop forzato non è facile per nessuno ripartire e farsi ritrovare allenati al meglio. Rodrigo, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata venerdì, è apparso quello più in condizione di tutta la squadra. Il suo primo tempo è stato davvero di grande qualità e quantità, sopperendo in molte situazioni ai tanti errori dei compagni in campo.

Calo (sopratutto fisico) inevitabile nella ripresa, resta comunque decisamente il migliore in campo per i bianconeri. Compro Bentancur.



L'errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo, la pessima partita disputata da Pjanic.

Ce ne sono di personaggi che sarebbero potuti finire sull'altro lato della bilancia.

Scelgo invece Sarri, anche perché ha avuto il coraggio di ammettere in prima persona l'errore che poteva costare caro, carissimo, alla Juventus. Il triplice cambio contemporaneo a centrocampo del secondo tempo ha abbassato notevolmente il livello agonistico della partita rischiando persino di far rientrare in gioco per la qualificazione il Milan. Vendo Sarri