di Stefano Discreti

La sua assenza, conseguenza della grande ingenuità mostrata nel corso della finale di Supercoppa Italiana persa contro la Lazio, si è fatta sentire assai nella zona nevralgica del campo. Premiare nuovamente un Cristiano Ronaldo sempre più implacabile, dopo la partita dominata contro la Roma, sarebbe stato sin troppo facile. Giusto allora esaltare la prestazione del centrocampista uruguaiano, anche in gol, per evidenziare quanto sia importante il suo ritorno in campo. Compro Bentancur.



Un primo tempo stradominato con una qualificazione archiviata in poco più di quarantacinque minuti ne attenua sicuramente l'esito. Però, nel secondo tempo, il calo di tensione è sembrato forse eccessivo. Lecito avere la testa anche proiettata al difficile posticipo di Napoli di domenica prossima ma in un'altra situazione e contro un avversario più pericoloso soprattutto in attacco potrebbe costare caro. Da evitare di replicare nuovamente in futuro. Vendo i cali di tensione.