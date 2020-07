2







di Stefano Discreti

In una serata storta e con la squadra “scarica” per l’obiettivo raggiunto è l’ultimo ad arrendersi alla sconfitta, lottando palla su palla. La nuova Juve ripartirà sicuramente anche da lui.

Compro Bentancur.



Gagliano e Simeone sembravano Pulici e Graziani, merito della coppia offensiva del Cagliari o demerito di quella difensiva bianconera? Di certo la presenza in campo di Rugani non l’ha aiutato ma una prestazione del genere in Champions sarebbe decisiva in negativo per la Juventus.Rimandato.

Vendo Bonucci