di Stefano Discreti

Dopo Gianluigi Buffon, accorso allo Stadium per rendere il giusto omaggio al commiato del compagno di mille battaglie,

un altro pezzo della BBC viene meno.

Giocatore straordinario, leader silenzioso, uno dei difensori più forti della storia della Juventus.

Ci mancherà terribilmente, compro Andrea Barzagli



Questa volta, in via del tutto eccezionale, non vendo nessuno.

Il clima di festa e commozione di ieri sera ci ha reso tutti più buoni.

Applausi per un allenatore che ha vinto cinque scudetti consecutivi in cinque anni, nel corso di una lunga storia d’amore tormentata sin dall’inizio.

Per chi arriverà sarà dura, durissima, fare meglio di lui.

Compro Massimiliano Allegri