di Stefano Discreti

Non era facile ripartire subito dopo la sconfitta contro l’Atalanta e le vicissitudini degli ultimi giorni per la SuperLega.

Contro il Parma arriva una vittoria fondamentale che rimette in corsa per la Champions la Juventus.

Decisiva la doppietta (la prima) del brasiliano che prima riagguanta il Parma nel primo tempo e poi firma il sorpasso nel corso del secondo.

Finalmente tornato ai suoi livelli, compro Alex Sandro



Ha sicuramente tantissime qualità e capacità ma non sicuramente quella di sapersi disporre in barriera. Come contro il Porto (episodio costato assai più caro) la squadra avversaria segna su calcio di punizione per una sua negligenza in barriera.

In futuro meglio evitare di riproporlo a difesa della porta della Juventus.

Rimandato, vendo Ronaldo