di Stefano Discreti

Nella serata in cui la Juventus guadagna l'accesso alle semifinali di Coppa Italia grazie ai gol di Dybala e Vlahovic sarebbe troppo facile premiare nuovamente l'accoppiata di attaccanti bianconera che tanto sta facendo bene in questo momento e allora per una volta evidenziamo, finalmente, il ritorno a prestazioni di livello di un calciatore che in questa stagione (ma anche nella scorsa) sta rendendo nettamente molto di meno di quello che ci si può attendere da lui.

Finalmente decisivo, finalmente tornato ai suoi livelli, speriamo solamente che non sia un fuoco di paglia.

Bentornato, compro Alex Sandro



Nel 4-2-3-1 o 4-4-2 juventino visto all'opera nel corso del primo tempo è sembrato il giocatore più fuori dal progetto tattico. Ancora una volta prestazione sottotono. Ad evidenziare la sua serata no, il cambiamento totale della squadra subito dopo la sua uscita dal campo ed il ritorno al 4-3-3 che tanto sta rendendo a favore della Juve in questo momento.

Bocciato, vendo Arhur