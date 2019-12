di Stefano Discreti

Una strepitosa rasoiata al volo che sblocca la partita; sarebbe facile premiare Dybala anche questa volta. Uno stacco innaturale che decide la sfida; sarebbe ancora più facile premiare nuovamente Cristiano Ronaldo. A mettere tutti d'accordo invece ci ha pensato lui, il brasiliano dai piedi dolci, che ha fornito gli assist in entrambe le circostanze invitando (ed aiutando) i suoi fenomenali compagni a tirare fuori dal cilindro la giocata del campione. Merita sicuramente un premio per questo.

Compro Alex Sandro



L'errore che spiana la via del gol alla Sampdoria in occasione del pareggio di Caprari è da circoletto rosso. Croce e delizia della serata, se non fosse per il fatto che nel corso della partita abbia inciso più in positivo (vedi il Compro) che in negativo sarebbe stata una bocciatura senza appello. Invece, per stavolta, è solo rimandato (dal punto di vista difensivo). Errori di questo tipo in gare da dentro o fuori possono costare cari, carissimi. Vendo (con riserva) Alex Sandro