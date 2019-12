Non solo la squalifica di Rodrigo Bentancur. La partita di Supercoppa con la Lazio lascia scorie anche in dirigenza. Mentre il centrocampista uruguaiano è stato squalificato per tre partite, i dirigenti bianconeri Pavel Nedved e Fabio Paratici sono stati multati di 5000 euro l'uno ​“per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale“.