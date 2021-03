La reazione avuta da Cristiano Ronaldo dopo il gol non concesso nel finale della gara tra Serbia e Portogallo potrebbe costargli cara. Secondo quanto riporta Lusport infatti l'attaccante della Juventus rischia una sanzione da parte della Fifa per aver protestato platealmente con l'arbitro olandese Makkelie prima di uscire dal campo buttando a terra la maglietta e la fascia da capitano. Ricostruiamo: nei minuti di recupero Ronaldo segna il gol del 3-2, palla entrata di almeno mezzo metro e il portoghese corre a festeggiare; ma quando vede che l'arbitro ha annullato il gol - nelle qualificazioni mondiali non ci sono Var e Goal Line Technology - va su tutte le furie.



IL MOTIVO - Lusport fa sapere che potrebbe essere interpretato come una violazione dell'articolo 11 del Codice Disciplinare Fifa relativo, "a comportamenti offensivi o violazione dei principi del fair play". "Le associazioni e i club - scrivono in Portogallo - così come i loro giocatori, funzionari o qualsiasi altro membro o persona che svolge una funzione per loro conto devono rispettare le regole del gioco, lo Statuto FIFA e i regolamenti, le direttive Fifa , linee guida, circolari e decisioni, e devono inoltre rispettare i principi di correttezza, lealtà e integrità". Il secondo punto dell'articolo specifica che potrebbero essere prese misure disciplinari contro chiunque adotti "comportamenti che screditano il calcio o la Fifa".