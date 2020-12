Nella sua carriera da arcigno difensore vinse uno scudetto con l'Inter e si tolse la soddisfazione di segnare in Coppa dei Campioni contro il Borussia Moenchengladbach. Oltre a partecipare a due Mondiali in Germania e Argentina. Erano gli anni Settanta. Oggi sono 70 gli anni di età di Mauro Bellugi, che sta vivendo un dramma di salute legato al coronavirus: dopo aver contratto il Covid-19, le sue gambe già sofferenti per problematiche pregresse si sono aggravate e gli hanno fatto rischiare la vita. Per poterlo salvare i medici gli hanno dovuto amputare gli arti inferiori.