La Juventus ha fatto su Twitter gli auguri di buon compleanno a Jonathan Zebina. Compie oggi 42 l'ex terzino francese, che arrivò alla Juventus nel 2004 dalla Roma, dove ritrovò come allenatore quel Fabio Capello con cui aveva vinto lo scudetto alla Roma tre anni prima. Anche in bianconero si laureò campione d'Italia, due volte di fila, ma Calciopoli poi revocò quei titoli. Zebina è rimasto alla Juve fino al 2011. Con la maglia juventina collezionò 117 presenze, in una parabola non sempre facilissima caratterizzata da qualche infortunio.