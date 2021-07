Una particolarità di Christian "Bobo" Vieri è stata quella di aver giocato con tutte e tre le big storiche della Serie A. La prima di esse in cui ha militato è proprio la Juventus, con cui nel 1997 vinse l'unico scudetto della sua carriera. Il club bianconero non dimentica i giocatori che hanno contribuito a scriverne la fantastica storia, e rivolge sempre gli auguri di buon compleanno ai suoi ex giocatori.

Questi gli auguri della Juve a Vieri per il suo 48° compleanno