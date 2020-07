Festa a sorpresa per Bobo Vieri. L'ex attaccante della Juventus ha compiuto oggi 47 anni ed anche il club bianconero ha voluto festeggiare sui social la giornata speciale di Bobo. A casa ci hanno pensato gli amici e la moglie Costanza Caracciolo a far sorridere l'ex attaccante bianconero e della Nazionale che ha avuto una festa a sorpresa: "È stata una sorpresa meravigliosa, giuro che non mi sono accorto di nulla, è stata una festa incredibile con tutti i nostri amici..", ha scritto Vieri su Instagram postando la foto con le figlie e la moglie.