Arturo Vidal compie gli anni e la Juve fa gli auguri al suo ex centrocampista. "Buon compleanno", scrive il club sul proprio account Twitter. Il centrocampista cileno, tra l'altro, ha appena risposto alle parole di Chiellini nella sua biografia: "​Le persone si sono concentrare sul peggio di ciò che ha detto Chiellini. Non vedo di buon occhio il dire quelle cose, ma ha anche detto che ero un campione. Mi ha chiamato e mi ha spiegato. Uscire non era una cosa che non potevo fare, avevo avuto il permesso (della società). Sono un essere umano come tutti. E quando ho sbagliato, ho sempre pagato e mi sono alzato".