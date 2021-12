Protagonista più fuori che dentro al campo in questi giorni,Un centrocampista giovane che gioca con la testa da veterano, ancora al Genoa fino a fine stagione (o magari prima...?) ma già di proprietà della Juventus, da quando cioè a gennaio di quest'anno il club bianconero l'ha acquistato per circa 20 milioni di euro più i cartellini di Petrelli e Portanova. Uno degli affari finiti nel mirino dell'inchiesta Prisma sulle plusvalenze gonfiati (i 20 milioni in questione sono infatti i bonus, abbiamo omesso i 18 milioni "a specchio" pareggiati dalle valutazioni delle contropartite).