Compie oggi 61 anni Maurizio Sarri. L'allenatore della Juventus festeggerà "in campo" visto che pure oggi è in programma una sessione di allenamento alla Continassa, all'antivigilia del match contro la Roma all'Olimpico, sfida fondamentale per la lotta scudetto. Come riporta Tuttosport, oggi Sarri riceverà una chiamata speciale, quella del Circolo Arci "Luigi Bonatti" di Matassino, frazione di Figline Valdarno, frequentato in gioventù e dove torna sempre appena può. Negli anni non è mai cambiata neanche l'ordinazione: "Doppio caffé senza zucchero".