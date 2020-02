Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Torino per il compleanno del campione portoghese, festeggiato in un locale in pieno centro città. Tra i dettagli più chiacchierati della serata il regalo fatto dalla compagna dell'attaccante della Juventus: un'auto fatta trovare impacchettata di fronte al locale. L'auto è una Mercedes Brabus Classe G da 600mila euro, una in più nella collezione da sogno di CR7 che questa sera sarà a Sanremo accanto alla compagna che sarà sul famoso palco dell'Ariston.