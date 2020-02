cultura del lavoro, voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e un'insaziabile fame di vittorie.CR7 veste la nostra maglia da un anno e mezzo e insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, con la costante sensazione che il meglio debba ancora venire.Ci ha regalato gol pazzeschi, fatto esultare con lui 50 volte, segnando praticamente a tutti gli avversari fronteggiati con la nostra maglia, in Italia e in Europa: solo quattro squadre sono uscite indenni dal faccia a faccia col Cristiano bianconero, che ha appena eguagliato il record di David Trezeguet, andando in gol per nove gare di fila in campionato.Così la Juve augura buon compleanno a CR7.