Un compleanno in pieno centro: così Cristiano Ronaldo ha festeggiato a Torino i suoi 35 anni, in compagnia dei tanti amici accorsi dalla Spagna e dal Portogallo, della sua famiglia e di Carlo Pinsoglio, unico compagno di squadra bianconero presente. Nel giorno in cui lui festeggia qualcuno sui social polemizza, sia per quel Paulo Dybala che non ha postato nessun messaggio di auguri virtuale e pubblico, sia per le assenze, tra cui quella di Bonucci, capitano della Juventus in campo e unito da un bel rapporto con CR7. Perché non c'era? Il compleanno più importante oggi in casa Bonucci, non è quello di CR7, ma quello della figlia Matilde che ha festeggiato ieri il primo compleanno.