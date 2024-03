Compleanno Pogba, il messaggio della Juventus

e sicuramente il francese avrebbe sperato di passare questo giorno in una situazione ben diversa da quella attuale, soprattutto dopo la conferma della pesante squalifica per doping arrivata poche settimane fa. La Juventus ha fatto gli auguri al francese sui social.con tanti tifosi bianconeri che hanno già commentato sui social. Ricordiamo che il giocatore, oltre a non poter giocare, non può neanche allenarsi con la squadra ed è lontano dalla Continassa dal giorno in cui è stato sospeso per doping. QUI LA SITUAZIONE DI POGBA E I PROSSIMI STEP