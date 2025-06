Semplicemente, Le Roi!



Buon compleanno Michel pic.twitter.com/tQQzdSDaoY — JuventusFC (@juventusfc) June 21, 2025

Oggi è un giorno speciale per la Juventus e per il mondo del calcio. Michel Platini compie 70 anni, colui che ha scritto pagine di storia disegnando goal e giocate che hanno lasciato tutti a bocca aperta, colui che ha incantato un'intera generazione. La Juventus che lo ha portato in Italia e lo ha tenuto a Torino per cinque stagioni ha voluto dedicargli un post di auguri. Di seguito il messaggio della Vecchia Signora.