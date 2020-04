Oggi è il compleanno del centrocampista della Juventus, Miralem. Sono stati molti gli auguri del mondo dello sport per lui e dei suoi compagni o ex compagni. Agli altri si è aggiunto anche l'amico e ex compagno di squadra, Medhiche su Instagram ha messo un posto con una dedica all'ex compagno Miralem Pjanic: "Gli anni passano, ma niente si ferma. Auguri amico mio".