Oggi è il compleanno di @llorentefer19!

Tanti auguri, Re Leone! pic.twitter.com/6dV8Ursa73 — JuventusFC (@juventusfc) February 26, 2021

Del resto, non si può dimenticare l'apporto del centravanti spagnolo alla causa bianconera:È passato dalla gestione Conte a quella Allegri, è stato uno dei protagonisti della cavalcata in Champions League fino alla finale di Berlino, insieme a Tevez e Morata. La Juve ricorda volentieri Llorente, anche per l'ottima personalità mostrata in quel biennio.