La giornata di oggi è occasione di festa, almeno a casa di Sami. Il centrocampista tedesco, infatti, compie oggi 33 anni. Purtroppo, in un periodo di emergenza come questo, non è stato possibile nemmeno per lui festeggiare il compleanno come tutti gli altri. La quarantena non fa sconti a nessuno, ma il centrocampista della Juventus ha trovato comunque il modo per sorridere anche in questo momento.ha postato su Instagram, una foto che lo ritrae in diversi look e ha scherzato commentando: "Bella festa di compleanno oggi" aggiungendo però l'hashtag ormai famoso 'state a casa'.