Quella della @juventusfc è la storia di miliardi di chilometri percorsi da chi la ama.

È la storia delle voci delle persone, sono le tantissime braccia rivolte verso il cielo quando si alzano i trofei, le stesse braccia che ti abbracciano quando le cose non vanno bene.#JUVE124 pic.twitter.com/4h1AMEhdgq — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 1, 2021

è stato un uomo immagine, in campo e fuori, delladell'ultimo decennio: tifoso bianconero fin da bambino, non potevano certo mancare i suoi auguri nel giorno del compleanno della Vecchia Signora: ​"Quella della Juventus - ha scritto su Twitter - è la storia di miliardi di chilometri percorsi da chi la ama. È la storia delle voci delle persone, sono le tantissime braccia rivolte verso il cielo quando si alzano i trofei, le stesse braccia che ti abbracciano quando le cose non vanno bene".