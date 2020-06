Cristiano cambia look. Il codino questa volta non c'entra, perché Ronaldo sta festeggiando il compleanno dei figli Eva e Mateo vestito da Aladdin. Una festa in famiglia con i costumi di supereroi come Hulk e Spiderman, Power Ranger o principesse.



Ed è arrivata anche la foto, postata sul proprio profilo Instagram: "Buon compleanno ai miei due dolci Eva e Mateo! Vi amiamo fino alla fine del mondo. #prouddad".