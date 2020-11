2









46 anni? No, 4+6. Somma facile, risultato scontato per chi compie gli anni oggi: 10. Un numero, un nome: Alex Del Piero. Juventino nelle vene, anche a distanza, dalla sua casa di Los Angeles dove ha festeggiato il compleanno. Un pezzo di storia della Juventus non poteva non festeggiare con una torta bianconera, come ha pubblicato lo stesso Del Piero in un post sul suo profilo Instagram. Un 'quadro' che ritrae Alex da giocatore con la maglia della Juve e il numero 10 in bella vista.



Clicca sulla gallery per vedere il posto pubblicato da Del Piero