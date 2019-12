Aaron Ramsey nasce il 26 dicembre del 1990 a Caerphilly, in Galles. Cresciuto nel Cardiff City da centrocampista, si trasferisce all'Arsenal già nel 2008. Dopo i prestiti a Nottingham Forrest e nel suo ex club, diventa una colonna dei Gunners tra il 2011 e il 2019. La scorsa estate si trasferisce alla Juventus a parametro zero e conferma le premesse attese: talento sopraffino, giocate e inserimenti, ma anche tanti problemi fisici con cui convivere. Fin qui 13 presenze e 2 gol tra tutte le competizioni, sperando che possa fare meglio nella seconda parte di stagione. Nel giorno del suo 29esimo compleanno, tanti auguri a Ramsey.