La Juventus come sempre rivolge su Twitter gli auguri di compleanno a chi ha fatto parte in prima persona della storia del club. Una storia fatta di campioni e tanti buoni giocatori. Uno di questi è Vincenzo Iaquinta, che oggi compie 41 anni. Iaquinta, attaccante esploso nell'Udinese, si laureò campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi (andando pure a segno nel primo match contro il Ghana) e l'anno successivo fu acquistato dalla Juve appena tornata in Serie A dopo il purgatorio della B. In 4 stagioni ha messo insieme 108 presenze e 40 gol.