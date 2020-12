Non solo Andrea Agnelli. Oltre al presidente della Juventus, a compiere gli anni oggi è anche un ex giocatore bianconero: Federico Balzaretti. Buon terzino che ha militato in carriera in entrambe le sponde del capoluogo piemontese: è cresciuto nelle giovanili del Torino e ha poi giocato nella Juve tra il 2005 e il 2007, vivendo quindi la bufera Calciopoli e la Serie B. Nel prosieguo della sua vita calcistica si è distinto con le maglie di Roma e Palermo. Oggi è il suo 39° compleanno.