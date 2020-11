Ricorderete quando Paulo Dybala dopo la vittoria in Champions League contro il Ferencvaros "reclamò" sui social l'attribuzione della doppietta, quando invece il suo secondo gol fu valutato come un'autorete. Sicuramente l'organo del calcio europeo non si è scomposto e oggi si è unito al coro di auguri per il 27° compleanno dell'argentino della Juventus. E lo ha fatto con un video che mostra in serie i gol più memorabili di Dybala in Champions, oltre ad alcune giocate di fino. Ve li ricordavate tutti?