Compie oggi 54 Angelo Di Livio, alla Juventus dal 1993 al 1999, gli anni in cui a toccato l'apice della sua carriera. Proveniente dal settore giovanile della Roma, Di Livio era stato girato in prestito a Raggiana, Nocerina e Perugia prima di approdare al Padova. L'ex centrocampista bianconero ha vinto nove trofei con la maglia della Juve, tra cui una Champions League. Sono invece 269 le partite con la maglia della Juve e sei le reti messe a segno da 'Soldatino' durante la sua permanenza a Torino. Oggi commentatore televisivo, Di Livio ha terminato la sua carriera con la maglia della Fiorentina, squadra con la quale è anche sceso in Serie C2 dopo il fallimento della società.