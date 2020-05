Compie oggi 32 anni Juan Cuadrado, esterno della Juventus che il club ha festeggiato sui social e sul proprio sito internet: ​"Oggi in casa Juve si festeggia il compleanno di uno dei giocatori più rappresentativi di tutto il gruppo. Parliamo di Juan Cuadrado, che compie 32 anni. Un compleanno che il nostro laterale trascorrerà al lavoro, dopo aver ripreso da qualche giorno gli allenamenti.In due parole, Cuadra è allegria e qualità. Sono due ingredienti del suo essere campione che fin da subito abbiamo imparato ad amare. Sulla fascia del campo, che sia la destra o la sinistra, Juan non fa mai mancare un apporto fondamentale: un vero e proprio Jolly, che non si tira mai indietro, qualsiasi sia la posizione in cui in quel momento c’è bisogno di lui.Qualità, assist, gol. E, si diceva, il sorriso: quell’allegria che esplode in un balletto quando c’è da esultare, ma è uno dei suoi tratti distintivi sempre, dentro e fuori dal campo.Buon compleanno, Panita! Che sia una giornata di grande allegria!"