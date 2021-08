Tramite il proprio sito ufficiale,, che oggi compie 37 anni:"Sono tanti i motivi per sorridere, questa sera.Manca poco all'inizio del Campionato, che parte fra soli 7 giorni. E oggi l'Allianz Stadium riapre le sue porte dopo tanto, troppo tempo, ai tifosi bianconeri, per un'amichevole di alto livello, contro l'Atalanta.Sarà il destino, ma un applauso speciale sarà per lui, per Giorgio Chiellini, il Capitano, che proprio oggi spegne 37 candelineChe bello, festeggiare un altro compleanno insieme, dopo il rinnovo che lo lega per altri due anni a quei due colori, il bianco e il nero, che ormai Chiello ha dentro.Che bello, dare un senso fisico, e non solo virtuale, alla parola "insieme", e riassaporare quell'applauso, quell'ovazione, che di sicuro farà venire la pelle d'oca. A lui e a noi.Questa sera te lo grideremo tutti, Capitano, ma intanto te lo diciamo da qui: Buon Compleanno"!