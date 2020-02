Compie oggi 71 anni il "Barone". I tantissimi anni vissuti in bianconero, a partire dal 1966 prima e, soprattutto, dal 1970 poi, ne hanno fatto una delle colonne portanti di tutti i tempi. Parliamo di 447 presenze ufficiali in tutto, di cui ben 305 soltanto in campionato, in cui ha conquistato lo scudetto per ben sei volte. In tutto sono 72 i gol festeggiati, oltre a tanti trofei, cui aggiungere anche una Coppa Italia, nel 1978/79, e una Coppa Uefa, nel 1976/77, senza dimenticarsi, ovviamente, del mitico Mundial di Spagna 1982, vinto con la Nazionale azzurra. Il Barone ha un posto riservato nella leggendaria storia della Juventus, tra i più grandi centrocampisti di sempre in maglia bianconera. La Juve gli ha reso omaggio così su Twitter: