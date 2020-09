Oggi Fabio Cannavaro compie 47 anni. Vi abbiamo già dato la notizia questa mattina, ripercorrendo le fasi salienti della carriera del difensore campione del Mondo: ha militato due volte nella Juventus, negli anni vittoriosi ma cancellati da Calciopoli, e nella sfortunata stagione 2009-2010. Oggi Cannavaro allena in Cina il Guangzhou Evergrande e ha anche guidato la nazionale cinese ad interim, mantenendo un forte legame professionale con Marcello Lippi, grande ex bianconero insieme al quale ha vinto in azzurro. La Juve gli ha fatto gli ha augurato buon compleanno su Twitter.