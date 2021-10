Mauro German Camoranesi, ex giocatore e amico della Juventus, nostro ospite pochi mesi fa, compie oggi 45 anni. Italoargentino, campione del Mondo con l'Italia nel 2006, uno degli eroi della discesa in Serie B dopo Calciopoli, giocatore forse un po' sottovalutato. Tutto questo è stato Camoranesi per la Juve e per il calcio italiano.

E come si conviene, il club bianconero gli ha rivolto gli auguri di buon compleanno via social: