Oggi è il compleanno di Gleison. Il difensore classe 1997 arrivato due estati fa dal Torino compie 27 anni. La Juventus gli ha fatto degli auguri speciali tramite i propri canali ufficiali. Questo il messaggio:- "Secondo compleanno in bianconero per Gleison Bremer, classe 1997 che oggi compie 27 anni.Il difensore brasiliano è diventato sempre più nel corso di questa stagione uno dei riferimenti in campo e fuori dalla squadra, uno dei giocatori su cui lo staff tecnico della Juventus sta maggiormente facendo affidamento – leader della retroguardia e guida del pacchetto difensivo bianconero.Sempre titolare in questa stagione in Serie A con le sue 28 presenze (fuori soltanto contro l’Hellas Verona causa squalifica), Bremer ha raccolto anche due gol nelle vittorie contro il Cagliari e contro il Lecce.Tanti auguri Gleison da tutti noi!".