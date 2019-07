Oggi ​è il giorno di Giampiero Boniperti. La leggenda bianconera compie 91 anni e allora, visto che tra leggende ci si intende, spuntano su Instagram anche gli auguri di Alessandro Del Piero. "Buon compleanno Presidente!" scive l'ex capitano, strizzando l'occhio a quello che fu uno dei sui principali estimatori da quando arrivò in bianconero dal Padova.Una piccola stoccata, quindi, come a voler ricordare chi sia il vero Presiente. Tra i grandi ritorni in casa Juve, quello di Del Piero sicuramente non ci sarà