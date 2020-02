Compie oggi 53 anni Roberto Baggio, ex calciatore della Juventus, considerato il miglior calciatore italiano della storia. In carriera ha giocato con le più importanti squadre del nostro paese e con l'Italia è arrivato a un passo dal Mondiale del 1994 che verrà ricordato da tutti proprio per il suo errore dal dischetto. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo si è praticamente ritirato dalla scena calcistica. Come riporta Gazzetta.it, Baggio è una persona molto riservata e sensibile, Baggio non ha quella diplomazia che serve per frequentare certi ambienti dove bisogna mettere a volte da parte le proprie convinzioni e mediare le posizioni e mediare i compromessi che però a lui non sono mai piaciuti e ora si sta godendo la sua vita lontano dai riflettori dove ha trovato equilibrio e felicità.