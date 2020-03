Tanti auguri a Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus dal 2017-18. Due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana messi in bacheca per il portiere che oggi compie 30 anni. Presenze in bianconero? Due. La prima è arrivata il 19 maggio 2018 e ha segnato il debutto assoluto in Serie A quando è subentrato a Gigi Buffon nell'ultima giornata di campionato contro il Verona. L'altra presenza arriva sempre all'ultima giornata della stagione successiva, contro la Sampdoria. In estate ha ceduto la sua numero 21 a Gonzalo Higuain.