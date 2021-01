Compiere gli anni con l'inizio del nuovo anno. Qualcosa che non capita a molti, ma tra questi ci sono due ex difensori della Juventus. Spegne oggi 49 candeline il francese Lilian Thuram, colonna della Juve per un quinquennio, nel quale arrivarono quattro scudetti: quelli del 2002 e del 2003 ancora conteggiati, quelli del 2005 e del 2006 annullati dalla Giustizia sportiva. Festeggia invece 44 anni il bosniaco Hasan Salihamidzic, terzino della Juve dal 2007 al 2011, accompagnandola nelle annate del post-Calciopoli. Oggi è il direttore sportivo del Bayern Monaco campione d'Europa.