Enzo Maresca è un giocatore rimasto nei cuori dei tifosi della Juventus nonostante non abbia militato per molti anni nella squadra bianconera. Indimenticabile fu il suo primo gol in Serie A, nel derby del 24 febbraio 2002, quando trovò il pari di testa a pochi minuti dalla fine ed esultò beffardamente mimando le corna del toro.