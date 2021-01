1









Roberto Pereyra, El Tucu, che proprio ieri pomeriggio contro il Bologna ha segnato il primo gol della sua seconda avventura all'Udinese, compie oggi 30 anni. Si tratta di un ottimo centrocampista di inserimento, la cui esperienza alla Juventus sarebbe potuta essere anche più lunga, invece è durata "solo" per due stagioni, dato che i suoi infortuni lo hanno fortemente limitato. Pereyra segnò in tutto 6 gol tra il 2014 e il 2015: 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. Nacque il 7 gennaio 1991 a San Miguel de Tucuman, in Argentina.