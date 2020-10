1









Stefan Reuter è stato un giocatore della Juventus famoso soprattutto per una sconfitta inflitta alla Juventus. Nel 1992, infatti, dopo una stagione in bianconero agli ordini di mister Trapattoni, il terzino destro tedesco, campione del Mondo a Italia '90, si trasferì in patria, nel Borussia Dortmund. Con la maglia giallonera, 5 anni più tardi, vinse la Champions League battendo in finale proprio la Juve per 3-1. Reuter, che oggi festeggia il suo 54° compleanno, fece parte di una folta schiera di ex juventini che quella sera del 1997 all'Olympiastadion di Monaco di Baviera beffarono la Vecchia Signora.